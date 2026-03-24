Nella serata di ieri, lunedì 23 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3.306.000 spettatori pari al 19.6% di share dalle 21:50 alle 23:46. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 2.969.000 spettatori con uno share del 22.5% dalle 22:03 alle 00:46. Su Rai2 TG2 Speciale – Referendum Giustizia intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Transporter incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Equalizer 3 – Senza tregua ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 23 Marzo 2026. Scherzi a Parte chiude in crescita (22.5%), Guerrieri cala al 19.6%, Propaganda Live sfiora il 10%

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