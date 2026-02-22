Arti marziali - Taekwondo Oro incinta di sette mesi Altro record per la Todd

La atleta Todd ha conquistato un oro in taekwondo mentre è incinta di sette mesi, grazie alla sua determinazione e allenamenti intensi. La sua vittoria si è verificata in un torneo nazionale, sorprendendo molti spettatori e avversari. La donna ha dimostrato che la gravidanza non ferma la passione per lo sport, superando anche limiti fisici e mentali. La sua impresa rappresenta un esempio di forza e volontà per tante appassionate.

Qualche anno fa vinse un titolo poche settimane dopo aver partorito. Stavolta ha fatto ancora meglio. Ha ottenuto ottimi risultati ai campionati toscani, incinta al settimo mese di gravidanza. E' la storia di Vikki Jayne Todd, della Kin Sori Tekwondo Altopascio, che ha conquistato la medaglia d'oro nella propria categoria, a un paio di mesi dal futuro parto. Quella della Todd, però, non è una vittoria isolata, ma il coronamento di un triennio vissuto ai vertici assoluti della disciplina, a livello nazionale. Tra la gravidanza di tre anni fa e questo nuovo trionfo regionale l'atleta ha mantenuto una costanza di rendimento impressionante, raggiungendo per ben tre volte consecutive la finale dei campionati italiani di forme.