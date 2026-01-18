Il gigantesco razzo lunare di Artemis II arriva sulla rampa di lancio | il video della Nasa
Il razzo lunare Artemis II si prepara alla fase finale dei preparativi, arrivando sulla rampa di lancio. Nei prossimi dieci giorni, il veicolo effettuerà un volo attorno alla Luna, finalizzato a testare il modulo Orion e a consolidare le capacità di esplorazione umana nello spazio profondo. La Nasa monitora attentamente questa fase, fondamentale per i futuri obiettivi della missione.
Il rollout inaugura la fase finale dei preparativi: dieci giorni di volo attorno alla Luna per testare Orion e riportare astronauti nello spazio profondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nasa, il viaggio del nuovo razzo verso la piattaforma di lancio: sarà il primo volo lunare dopo più di 50 anni
La Nasa ha trasferito sulla piatta piattaforma di lancio il nuovo razzo lunare, alto 98 metri, pronto per il primo volo con astronauti dopo più di cinquant’anni. Questo passaggio rappresenta un passo importante verso i futuri programmi di esplorazione spaziale, segnando il ritorno dell’agenzia sulla superficie lunare.
Leggi anche: Artemis 3, secondo l'ex capo della Nasa il programma per riportare gli Stati Uniti sulla Luna “non può funzionare”
#Luna, iniziato il rollout di SLS: il nuovo gigantesco razzo della NASA è in viaggio verso la rampa di lancio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.