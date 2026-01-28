Tra dieci giorni torniamo sulla Luna | dieci cose da sapere su Artemis II

Tra dieci giorni la navicella Artemis II partirà verso la Luna, segnando il ritorno dell’uomo nel nostro satellite naturale dopo anni di attesa. La missione si avvicina e le agenzie spaziali si preparano a un nuovo passo avanti nella corsa allo spazio. Nel frattempo, alcuni negazionisti continuano a mettere in dubbio anche questa impresa, come se non fosse mai successo nulla. La data è vicina e l’Italia segue con attenzione, sperando in un altro successo della tecnologia e della scienza.

Manca poco e torniamo sulla Luna, anche se per quello strampalato gruppo di negazionisti non ci siamo mai stati. Non ho mai capito, tra l’altro, perché hanno sempre preso come bersaglio l’Apollo 11, e mai le altre missioni lunari, forse perché era in diretta televisiva e i complottisti guardano solo la televisione tra l’altro dalla parte sbagliata. In ogni caso siamo a meno dieci giorni dal lancio di Artemis II, e per la prima volta degli astronauti, dopo mezzo secolo, torneranno a volare intorno al nostro satellite. Vi butto lì dieci cose da sapere, se vi interessano o se non sapete di cosa parlare a cena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Occhi sulla Luna, la missione Artemis II si avvicina.

