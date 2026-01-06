Trump? Con lui colloquio piacevole E tanto non punta sulla Machado Protetto da un bunker infallibile | quello di Dio L’ultima intervista di Nicolas Maduro – Il video

L'ultima intervista di Nicolas Maduro, rilasciata mentre rimane in libertà, offre uno sguardo sulla sua visione politica e sui rapporti internazionali. Con un’intervista di oltre un’ora, il presidente venezuelano discute di incontri con figure come Donald Trump, sottolineando aspetti personali e strategici. Il dialogo si svolge in un contesto di sicurezza e introspezione, offrendo un quadro chiaro e sobrio sulla situazione attuale del leader e del suo paese.

È l’ultima intervista che Nicolas Maduro ha concesso da uomo ancora in libertà. Un’ora e un quarto in video su un’auto guidata dall’uomo che era ancora presidente del Venezuela. A fargli le domande nel sedile di fianco al guidatore un giornalista spagnolo, Ignacio Ramonet, che per molti anni è stato direttore di Le Monde diplomatique. Sui sedili posteriori la moglie di Maduro, Cillia Flores, che più volte lui chiama affettuosamente “Cilita”, e quello che Maduro chiama “un filosofo e un poeta”, Alfred Nazareth Nanez che in realtà è soprattutto un politico, nonché il ministro delle Comunicazioni del Venezuela. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Attacco Usa a Caracas, Trump posta la prima foto di Maduro ammanettato dopo la cattura: «Lui e la moglie portati via su una nave. Voleva negoziare, io no. Vedremo se Machado può governare». La Nobel: «È arrivata l'ora della libertà» | Mistero sulla vice

Leggi anche: Nicolas Maduro in tribunale, le accuse di narcotraffico: chi è l’avvocato d’ufficio che lo difende. Londra e Ue contro Trump sulla Groenlandia – La diretta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trump annuncia colloquio domani con Putin: “Guerra in Ucraina insensata, serve cessate il fuoco” - Il Presidente USA annuncia per domani, 19 maggio, una telefonata con l’omologo russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. fanpage.it

Trump-Putin, tre ore di colloquio, ma il cessate il fuoco in Ucraina non arriva - Ad Anchorage, Alaska, Donald Trump e Vladimir Putin hanno chiuso un vertice di quasi tre ore definito “costruttivo”, ma senza un’intesa finale. ilgiornale.it

Trump-Putin, colloquio di tre ore. Accordo sulla tregua: ecco le condizioni - Donald Trump e Vladimir Putin hanno intrattenuto una lunga conversazione telefonica, durata circa tre ore, riguardo la guerra in Ucraina e la possibilità di una "pace duratura". gazzetta.it

Medio Oriente: colloquio cruciale tra #Trump e #Netanyahu su #Gaza, ricostruzione solo dopo il disarmo di #Hamas x.com

Donald Trump ha ricevuto nel suo resort di Mar-a-Lago Benyamin Netanyahu, solo 24 ore dopo il colloquio con Volodymyr Zelensky. Si tratta del quinto incontro tra i due leader da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca. Al centro dei colloqui il futuro dell - facebook.com facebook