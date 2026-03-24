Arriva la poesia mistica di Maria Rita Bozzetti al centro tò Kalòn

?? La poesia mistica di Maria Rita Bozzetti a tò Kalòn: invito ad un’esperienza di meditazione tra passione e trascendenza. Una serata davvero unica e fuori dagli schemi quella che si vivrà mercoledì 25 marzo 2026 presso il Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus a Martano (Lecce) in via Marconi 28, alle ore 18.30: ospite speciale Maria Rita Bozzetti, poeta di grande spiritualità e di rara raffinatezza, intellettuale di totale impegno umanistico e cristiano, donna libera e colta, attenta a cogliere e analizzare in prima persona, con i suoi versi e le sue riflessioni, i ritmi spesso scomposti della contemporaneità.... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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