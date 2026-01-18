Le trappole dell' informazione e della disinformazione con Rosario Tornesello al centro tò Kalòn di Itaca a Martano
Vieni a scoprire le trappole dell'informazione e della disinformazione con Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, nel corso di un incontro al Centro Culturale tò Kalòn di Itaca a Martano. Un’occasione per approfondire temi di attualità e imparare a riconoscere le fonti affidabili, in un contesto di confronto civile e informato. L’appuntamento si terrà in via Marconi 28, presso l’Associazione Itaca Min Fars Hus.
A tò Kalòn Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di PugliaContinuano gli incontri di impegno civile al Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus a Martano (Lecce) in via Marconi 28. Lunedì 19 Gennaio alle ore 18.30 incontriamo il Dr. Rosario Tornesello. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Ricordare Pier Paolo Pasolini con Anna Stomeo al centro tò Kalòn di Itaca Min fars hus a Martano
Leggi anche: Due giornate di talk, interviste, keynote speech, per guardare al futuro insieme a protagonisti del mondo dell’architettura, dell’arte, della filosofia, dell’informazione, della musica, della psichiatria, della scienza e dello spettacolo
INNOVAZIONE: COLDIRETTI-FEDERCACCIA, IN CAMPO TRAPPOLE VIDEO-FOTOGRAFICHE, ANALISI GENETICHE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER PROGETTI “LUPUS ETRURIAE” E “AGROBIOMONITOR” Gestione del lupo e conservazione-misuraz - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.