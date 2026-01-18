Le trappole dell' informazione e della disinformazione con Rosario Tornesello al centro tò Kalòn di Itaca a Martano

Vieni a scoprire le trappole dell'informazione e della disinformazione con Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, nel corso di un incontro al Centro Culturale tò Kalòn di Itaca a Martano. Un’occasione per approfondire temi di attualità e imparare a riconoscere le fonti affidabili, in un contesto di confronto civile e informato. L’appuntamento si terrà in via Marconi 28, presso l’Associazione Itaca Min Fars Hus.

