Ladro seriale arrestato a Bologna così gli agenti in borghese lo hanno pedinato e catturato

A Bologna, un uomo di 43 anni è stato arrestato in seguito a un’operazione condotta dagli agenti in borghese, che lo hanno pedinato e catturato. L’indagato è accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana, con il recupero di 1650 euro e gioielli restituiti alla vittima. L’intervento ha portato all’arresto di un ladro seriale, contribuendo a rafforzare la sicurezza nel quartiere.

Fermato dalla Polizia di Stato un uomo italiano di 43 anni, sorpreso in flagranza di truffa aggravata ai danni di una donna anziana e per un tentativo di raggiro ai danni di un altro cittadino. L'arresto è avvenuto nella mattinata del 15 gennaio 2026 in diverse zone di Bologna, nell'ambito di un'operazione di controllo del fenomeno delle truffe agli anziani. Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha condotto un'operazione mirata dopo aver ricevuto alcune segnalazioni su tentativi di raggiro tramite la linea 113.

