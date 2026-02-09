Coppa Italia Boulder 2026 | Salvatore e Giacani dominano le classifiche

La stagione 2026 dell’arrampicata inizia a Cuneo, al centro Big Up, con la prima tappa della Coppa Italia Boulder. Salvatore e Giacani si sono subito messi in mostra, dominando le classifiche e dimostrando di essere i più forti tra i partecipanti. La competizione ha attirato numerosi appassionati e atleti, pronti a sfidarsi sui muri allestiti per l’occasione.

La stagione agonistica 2026 dell'arrampicata sportiva italiana si è ufficialmente aperta a Cuneo, al centro Big Up, con la prima tappa della Coppa Italia Boulder. Netto il risultato della finale maschile, dove Niccolò Antony Salvatore ha imposto il suo ritmo fin dai primi blocchi. Una prestazione completa, fatta di forza, controllo e grande lucidità: 4 top su 4, di cui 2 flash, per un totale di 99,6 punti. Un risultato che parla da solo. Alle sue spalle la lotta per il podio è stata serratissima. Giovanni Bagnoli ha conquistato l'argento con 3 top (2 flash) e 1 zona, fermandosi a 84,5 punti, mentre Luca Boldrini ha chiuso con lo stesso punteggio ma pagando il piazzamento in semifinale, che lo ha relegato al terzo posto, in una sfida persa per dettagli.

