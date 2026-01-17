Nella mattinata di ieri, a Sarno in via Matteotti, sono stati scoperti numerosi ordigni esplosivi, sostanze stupefacenti e armi custodite in un garage. L'intervento ha portato all’arresto di tre persone, contribuendo a rafforzare la sicurezza nella zona. La scoperta evidenzia l’importanza di attività di controllo e prevenzione contro il traffico illecito di sostanze e armi.

Armi, bombe e chili di droga. È quanto rinvenuto in un garage a Sarno, ieri mattina, in via Matteotti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore. Un'indagine mirata, che ha portato in carcere un uomo e una donna, mentre ai domiciliari la figlia del primo. I tre compariranno dinanzi al Gip per la convalida, la prossima settimana. Il blitz dei militari era partito dopo un controllo delle due donne, in auto. Al suo interno erano stati trovati due chili di hashish. A quel punto gli investigatori sono arrivati fino al garage a Sarno, preso in affitto dall'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Prato, tentato omicidio tassista: due arresti, sequestrati 9 chili di droga e armi

Leggi anche: Melito, armi da guerra e chili di droga: due arresti, scoperto anche arsenale in un box

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bombe, chili di droga e armi trovate in un garage: scattano 3 arresti; Blitz della polizia: sequestrate armi e 7 chili di droga, due arresti a Napoli e Melito; Narcotraffico tra Sardegna e Toscana, maxi blitz dei carabinieri: caccia alla banda sarda dei camionisti; Operazione Termine: sequestrati oltre 180 kg di stupefacenti e un arsenale di armi.

Melito, sette chili di droga e armi da guerra: due arresti - Un arsenale con armi da guerra, pistole, munizioni, giubbotti antiproiettile e sette chili di droga: finiscono in carcere un 30enne e un 25enne di ... cronachedellacampania.it

Perquisizioni a Scampia, trovati 7,5 chili di droga e armi - é il bilancio di una serie di perquisizioni effettuate dai Carabinieri di Napoli a Scampia, nel parco delle rose isolato 7. ansa.it

Droga, armi ed estorsioni: 19 arresti a Varese, anche il frontman della band trap ‘167 Gang’ - Varese, 21 ottobre 2025 – Dall’alba di oggi, martedì 21 ottobre, la Polizia di Stato di Varese sta dando esecuzione a 19 misure cautelari nell’ambito dell’operazione denominata ‘Note stonate', ... ilgiorno.it

È venuta a mancare Gilberte Fournier (1931–2026). Aveva vissuto la guerra da bambina, nel quartiere delle Halles. Le sirene, le corse in cantina, le bombe, i sacchi di sabbia davanti ai portoni. La fame che l'aveva ridotta a pesare meno di 26 chili. E poi le ami - facebook.com facebook

L'ordigno bellico inesploso della seconda guerra mondiale è stato scoperto durante lavori per l’interramento di un serbatoio idrico. Si tratta di una bomba d’aereo statunitense contenente 68 chili di esplosivo ad alto potenziale x.com