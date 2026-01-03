Un giovane di 22 anni di Roma è stato trovato in possesso di quattro chili di droga e due Rolex modello Submariner, senza fornire chiarimenti sul loro possesso. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro del materiale e all'arresto del sospettato. L'episodio mette in evidenza le attività di contrasto alla criminalità nel territorio capitolino.

Nascondeva quattro chili di droga. Inoltre è stato trovato anche con due Rolex modello Submariner, dei quali non ha saputo fornire spiegazioni. A finire nei guai un 22enne romano, arrestato dai carabinieri, nella zona di Mezzocammino.L’intervento è avvenuto nella tarda serata di venerdì 2 gennaio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Quattro chili di droga e Rolex rubati: il "tesoro" di un 22enne romano

