Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, presenta

Il frontman delle Vibrazioni racconta il musical ispirato alla sua grande hit, un viaggio personale tra nostalgia, dolore e creatività. Un omaggio alla ragazza che gli ha cambiato la vita e che oggi torna in scena attraverso musica, memoria e teatro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Sarcina: «Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco. È stato un grande amore, ma l'ho fatta soffrire. Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te»

Leggi anche: Francesco Sarcina: «Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco. È stato un grande amore, ma l'ho fatta soffrire. Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te»

Leggi anche: Francesco Sarcina annuncia l’opera rock Immensamente Giulia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Francesco Sarcina: «Giulia mi ha insegnato l'amore. La mia ex Clizia Incorvaia? Sbaglia, non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Non rimpiango la nostra amicizia»; Sarcina ricorda Giulia, morta nel 2024, che ispirò Dedicato a te: Mi rimise in sesto, le chiesi scusa con la canzone; Francesco Sarcina si confessa: dal tradimento di Clizia alla rinascita personale; Sarcina: Scamarcio? Non rimpiango nulla di quell'amicizia. Poi le dichiarazioni sulla ex Clizia Incorvaia.

Sarcina ricorda Giulia, morta nel 2024, che ispirò Dedicato a te: “Mi rimise in sesto, le chiesi scusa con la canzone” - Francesco Sarcina racconta la vera storia dietro “Dedicato a te”, nata dopo il ritrovato incontro con Giulia, figura chiave in un momento difficile ... fanpage.it