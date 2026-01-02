Francesco Sarcina | Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco È stato un grande amore ma l' ho fatta soffrire Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te
Il frontman delle Vibrazioni racconta il musical ispirato alla sua grande hit, un viaggio personale tra nostalgia, dolore e creatività. Un omaggio alla ragazza che gli ha cambiato la vita e che oggi torna in scena attraverso musica, memoria e teatro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
