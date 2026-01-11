Porti container e potere | ecco il nuovo campo di battaglia tra Usa e Cina

Il porto di Elefsina, in Grecia, si sta trasformando in un punto strategico nel confronto tra Stati Uniti e Cina. Tra infrastrutture datate e attività ridotte, questa zona rappresenta un possibile nuovo scenario di competizione tra le due potenze mondiali nel settore dei trasporti e del potere geopolitico.

Tra Cina e Stati Uniti potrebbe presto aprirsi un nuovo fronte di tensioni. I riflettori sono puntati sul porto greco di Elefsina, tra gru arrugginite, cantieri navali in disuso e navi abbandonate. Proprio qui, nel cuore del Mar Mediterraneo, è in corso una partita geopolitica che coinvolge le due potenze mondiali. Questo piccolo centro a pochi chilometri da Atene è infatti diventato un tassello inatteso della rivalità sino-americana. Anche perché il presidente statunitense Donald Trump, come ha dimostrato in Venezuela, intende intensificare la strategia di contenimento dell'influenza di Pechino sulle infrastrutture strategiche globali.

