Argentina-Usa accordo su minerali rari

Argentina e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo sui minerali rari. L’intesa è stata siglata durante il vertice globale convocato dalla Casa Bianca, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione sui materiali rari necessari per le tecnologie moderne. Entrambe le parti vogliono assicurarsi di avere una fornitura stabile, evitando problemi nelle filiere critiche. La firma arriva in un momento in cui il mercato dei minerali rari è sotto stretta osservazione internazionale.

4.42 Argentina e Usa hanno firmato a Washington un accordo sui minerali critici, a margine del vertice globale convocato dalla Casa Bianca. L'intesa, definita uno "strumento quadro per il rafforzamento dell'offerta nell'estrazione e nella lavorazione dei minerali",è stata sottoscritta dal ministro degli Esteri argentino Quirno e dal sottosegretario di Stato Usa,Landau.L'obiettivo è "rafforzare catene del valore più solide e diversificate, favorire investimenti di lungo periodo" fa sapere il ministro argentino.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Argentina Usa

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito un passo importante la partecipazione italiana alla prima riunione ministeriale sui minerali critici a Washington.

Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha inviato a Washington una lista di progetti minerari gestiti dallo Stato che vuole aprire agli investitori americani.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Argentina Usa

Argomenti discussi: USA e Argentina in trattative avanzate su accordo per deportazione migranti, dice NYT; Accordo Ue-Mercosur, per evitare il ricatto imperiale; L'Argentina chiede agli Stati Uniti di estradare Nicolás Maduro per crimini contro l'umanità; Argentina-Usa, intesa sui minerali critici.

Argentina-Usa, intesa sui minerali critici(ANSA) - BUENOS AIRES, 04 FEB - Argentina e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo sui minerali critici, ... espansionetv.it

Argentina-Usa, intesa quadro sul commercio e gli investimenti(V. 'Gli Usa annunciano nuovi accordi...' delle 22.46) Argentina e Stati Uniti rafforzano la loro alleanza strategica con una nuova intesa quadro per un accordo sul commercio e gli investimenti ... ansa.it

La giustizia argentina ha formalizzato la richiesta di estradizione dall’America degli Stati Uniti dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, accusato di gravi violazioni dei diritti umani durante il suo mandato https://l.euronews.com/15Hx facebook