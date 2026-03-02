Encomio per il vigile del fuoco eroe Salvò due persone dopo lo schianto

Un vigile del fuoco ha ricevuto un encomio dopo aver salvato due persone in seguito a un incidente stradale. L’intervento è avvenuto immediatamente dopo lo schianto, quando l’operatore ha estratto le vittime dalle lamiere contorte. La scena si è svolta senza che si generassero ulteriori danni, e l’azione rapida ha evitato conseguenze peggiori per i coinvolti.

Un eroe silenzioso, uno di quelli che agiscono senza clamore. Davide Baroni, vigile del fuoco volontario, ha ricevuto nei giorni scorsi un encomio ufficiale dal comandante provinciale e dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per il coraggio dimostrato durante un drammatico intervento avvenuto lo scorso ottobre, quando riuscì a salvare due persone e un cane rimasti intrappolati all’interno di auto in fiamme dopo un grave incidente sulla Valtidone. La consegna dell’encomio è avvenuta in occasione della cerimonia per la Festa nazionale dei Vigili del Fuoco, nella sede del Comando provinciale di Milano. La ricorrenza, istituita nel 2025, coincide con l’87° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Encomio per il vigile del fuoco eroe. Salvò due persone dopo lo schianto Vigile del fuoco eroe estrae 4 persone dalle lamiere dopo un incidente, il ministro Piantedosi lo elogiaProtagonista della vicenda Giuseppe Sorrentino, caposquadra del distaccamento di Carini. Schianto a Sampierdarena, due persone estratte dai vigili del fuocoScontro tra tre mezzi, due furgoni e un auto, intorno alle 6 di lunedì 9 febbraio 2026 in largo Jurse a Sampierdarena. Altri aggiornamenti su Encomio. Temi più discussi: Encomio per il vigile del fuoco eroe. Salvò due persone dopo lo schianto; La prima Festa dei Vigili del Fuoco reggiani 6 mila 500 interventi nell’anno del disastro Inalca; A Daniele Bresci un encomio per il coraggio; Vigili del fuoco, salva la vita al collega colto da infarto: encomio al capo squadra in pensione. Vigili del Fuoco di Livorno, festa per la fondazione del Corpo: encomi, medaglie e riconoscimenti agli uomini del soccorsoVigili del Fuoco di Livorno, festa per la fondazione del Corpo: encomi, medaglie e riconoscimenti agli uomini del soccorso ... livornopress.it A Daniele Bresci un encomio per il coraggioUn gesto che vale un encomio. Il sindaco, Simone Calamai, insieme all’assessora alla protezione civile, Valentina Vespi, esprimono le ... lanazione.it Venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 10.30, nella splendida cornice della Sala Maestra di Palazzo Chigi, si terrà l’evento “Encomio Donna InDivisa” #ariccia #castelliromani #castellinotizie - facebook.com facebook Capoterra onora il vice brigadiere Giacomo Atzori con un encomio x.com