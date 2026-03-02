Encomio per il vigile del fuoco eroe Salvò due persone dopo lo schianto

Un vigile del fuoco ha ricevuto un encomio dopo aver salvato due persone in seguito a un incidente stradale. L’intervento è avvenuto immediatamente dopo lo schianto, quando l’operatore ha estratto le vittime dalle lamiere contorte. La scena si è svolta senza che si generassero ulteriori danni, e l’azione rapida ha evitato conseguenze peggiori per i coinvolti.

Un eroe silenzioso, uno di quelli che agiscono senza clamore. Davide Baroni, vigile del fuoco volontario, ha ricevuto nei giorni scorsi un encomio ufficiale dal comandante provinciale e dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per il coraggio dimostrato durante un drammatico intervento avvenuto lo scorso ottobre, quando riuscì a salvare due persone e un cane rimasti intrappolati all’interno di auto in fiamme dopo un grave incidente sulla Valtidone. La consegna dell’encomio è avvenuta in occasione della cerimonia per la Festa nazionale dei Vigili del Fuoco, nella sede del Comando provinciale di Milano. La ricorrenza, istituita nel 2025, coincide con l’87° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

