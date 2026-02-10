Buche e asfalto dissestato | polemica sulla strada del San Martino riservata alle ambulanze

La strada di accesso al Monoblocco del Policlinico San Martino è al centro di una nuova polemica. Le pubbliche assistenze si lamentano delle buche e dell’asfalto dissestato, che mettono a rischio le ambulanze e i mezzi di soccorso. La situazione sta causando preoccupazione tra i soccorritori, che chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la strada.

È polemica tra le pubbliche assistenze e il policlinico San Martino per le condizioni della strada di accesso al Monoblocco, riservata ad ambulanze e mezzi di soccorso. Un tratto di circa 250 metri, già di per sé stretto, caratterizzato da numerose buche che con la pioggia si riempiono d'acqua.

