Ostia aula occupata di nuovo e voto rinviato | scontro nel X Municipio sull’area sosta camper

A Ostia, nel X Municipio, si è verificato un nuovo scontro in aula consiliare riguardo all’area sosta camper. La discussione ha portato all’occupazione dell’aula e al rinvio del voto, con le fazioni di maggioranza e opposizione che si sono affrontate sulla questione. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha interrotto i lavori consiliari.

Ostia, 27 febbraio 2026 – Nuova tensione in aula consiliare nel X Municipio, dove la vicenda dell’area sosta camper torna a dividere maggioranza e opposizione (leggi qui ). Al centro, la denuncia del presidente Mario Falconi, che in una nota definisce “grave” quanto accaduto e accusa l’opposizione di aver “nuovamente occupato l’aula”, impedendo la votazione di una delibera indicata come “fondamentale per la comunità” e soprattutto per i cittadini più fragili, costretti, afferma, a vivere stabilmente in abitazioni di fortuna senza servizi essenziali. Per Falconi, l’occupazione dell’aula non rientrerebbe in una legittima espressione di dissenso, ma sarebbe un atto che “blocca il confronto democratico” e rallenta decisioni “attese dai cittadini” che la maggioranza, sottolinea, ha il dovere di assumere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

