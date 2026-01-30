Energia rubata per anni | nove persone denunciate per furto aggravato

Nove persone sono state denunciate per aver rubato energia elettrica per anni. Si collegaavano direttamente alla rete senza pagare, approfittando di un sistema che non controllava abbastanza. La polizia ha scoperto tutto durante un’indagine durata mesi, portando alla denuncia di tutti gli imputati.

Per anni avrebbero utilizzato energia elettrica senza pagarla, collegandosi direttamente alla rete elettrica. Un sistema semplice ma rischioso. L’indagine dei carabinieri della Stazione di Feletto Umberto è partita dalla segnalazione di un gestore di energia elettrica, che aveva rilevato consumi anomali. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a nove persone, di età compresa tra i 20 e gli 87 anni, residenti nel comune di Tavagnacco, denunciati in stato di libertà. Secondo quanto accertato dai militari, le manomissioni presentavano modalità identiche e si sarebbero protratte per un lungo periodo di tempo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Energia Rubata

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Energia Rubata

Argomenti discussi: Alcamo, serra di marijuana alimentata con corrente rubata: arrestato 43enne; Dai furti di rame a chi si fa pagare la ricarica con corrente rubata; Napoli, scoperto garage con colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente alla rete: tre denunciati; Ritrovata dopo 25 anni l'Aston Martin rubata a James Bond.

L’azienda ruba la corrente per tre anni: 46mila euro di energia elettrica mai pagataLa scoperta dei carabinieri a Solofra, nella provincia di Avellino, dove un uomo di 50 anni, titolare di una ditta del territorio, è stato denunciato ... fanpage.it

Solofra, ruba corrente per tre anni, danno da 42mila euro: imprenditore denunciatoHa rubato per tre anni la corrente elettrica all'Enel manomettendo il contatore. Energia utilizzata per la sua azienda. Valore stimato: 46mila euro. msn.com

Tra una corsa, un gioco improvviso e qualche mangiucchiata rubata, la vita in gattile è fatta anche di questi piccoli momenti felici Vederli sereni, curiosi e pieni di energia è la nostra più grande soddisfazione. Ogni giorno cerchiamo di regalare loro non solo - facebook.com facebook