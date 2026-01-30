Energia rubata per anni | nove persone denunciate per furto aggravato

Da udinetoday.it 30 gen 2026

Nove persone sono state denunciate per aver rubato energia elettrica per anni. Si collegaavano direttamente alla rete senza pagare, approfittando di un sistema che non controllava abbastanza. La polizia ha scoperto tutto durante un’indagine durata mesi, portando alla denuncia di tutti gli imputati.

Per anni avrebbero utilizzato energia elettrica senza pagarla, collegandosi direttamente alla rete elettrica. Un sistema semplice ma rischioso. L’indagine dei carabinieri della Stazione di Feletto Umberto è partita dalla segnalazione di un gestore di energia elettrica, che aveva rilevato consumi anomali. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a nove persone, di età compresa tra i 20 e gli 87 anni, residenti nel comune di Tavagnacco, denunciati in stato di libertà. Secondo quanto accertato dai militari, le manomissioni presentavano modalità identiche e si sarebbero protratte per un lungo periodo di tempo.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

