Anzio | Nettuno Servizio straordinario di controllo del territorio a cura dei Carabinieri 5 persone denunciate per rissa tra le quali tre donne

I Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, denunciando cinque persone per rissa, tra cui tre donne. L'attività si inserisce in un più ampio servizio di prevenzione e sicurezza volto a garantire la tranquillità delle comunità locali. L'intervento ha rafforzato la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, contribuendo al mantenimento della legalità e alla tutela dei cittadini.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati e alla verifica del rispetto delle norme.

