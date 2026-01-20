Ardea Controlli straordinari dei Carabinieri Un arresto numerose denunce e oltre 17mila euro di sanzioni amministrative

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato controlli straordinari nel territorio di Ardea, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della normativa. Durante l’operazione sono stati arrestati un individuo, denunciati numerosi soggetti e comminate sanzioni amministrative per oltre 17.000 euro. L’intervento rientra in una strategia costante di presidio e controllo, finalizzata a mantenere ordine pubblico e sicurezza nelle aree cittadine.

