Arbitro Parma Juve | designato il fischietto del match Chi dirigerà la sfida dei bianconeri al Tardini

L’arbitro che guiderà la partita tra Parma e Juventus è stato scelto. Sarà un fischietto esperto che si occuperà di dirigere il match al Tardini. La designazione è stata ufficializzata e l’attenzione ora si concentra sulla sua performance in campo.

Arbitro Parma Juve, è stato designato il direttore di gara della sfida del Tardini. Toccherà a Forneau arbitrare la sfida di domenica sera. L'attesa per il fischio d'inizio al Tardini cresce, non solo per il valore dei punti in palio, ma anche per la curiosità legata alla gestione della gara. La designazione arbitrale per Parma – Juventus, match in programma alle ore 20.45, ha infatti acceso i riflettori sulla squadra dei fischietti. A guidare l'incontro sarà l'arbitro Francesco Fourneau, chiamato a una prova di grande responsabilità in uno stadio caldo come quello emiliano.

