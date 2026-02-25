Cura e decoro degli ambienti scolastici 30 milioni di euro stanziati Valditara | Un’azione di grande valore sociale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha destinato 30 milioni di euro alla realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Promuovere comportamenti responsabili tra gli studenti per la cura e il decoro degli ambienti scolastici: la nota del ministro Valditara alle scuoleIl ministro Valditara ha deciso di inviare una nota alle scuole per incoraggiare gli studenti a prendersi cura degli ambienti scolastici.

Libri di testo, Valditara: “Fondo incrementato a 139 milioni. Nuovo stanziamento 20 milioni annui per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un incremento del fondo per i libri di testo, portandolo a 139 milioni di euro.

