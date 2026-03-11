Apple punta su prodotti più economici | iPhone 17e e MacBook Neo

Apple ha annunciato il lancio di due nuovi prodotti, l’iPhone 17e e il MacBook Neo, destinati a essere più accessibili rispetto alle precedenti versioni. La società ha deciso di ampliare la propria offerta, puntando su modelli che si rivolgono a un pubblico più ampio. La presentazione è avvenuta recentemente, con dettagli sui prezzi e le caratteristiche tecniche di entrambi i dispositivi.

Da sempre i prodotti Apple sono tra i più costosi sul mercato. Nel 2007, interrogato sul perché non producesse computer più economici, Steve Jobs spiegò: «Non possiamo mettere in commercio della spazzatura», sottolineando l’importanza della qualità e dell’assenza di compromessi. Negli ultimi anni, però, l’azienda ha iniziato a proporre versioni più accessibili dei suoi dispositivi di punta. L’esempio più noto è l’iPhone SE del 2016, mentre recentemente sono stati ridotti i prezzi di Mac Mini e MacBook Air. La strategia si consolida oggi con due nuovi prodotti: iPhone 17e e MacBook Neo. L’iPhone 17e succede all’iPhone 16e ed è pensato come alternativa più accessibile agli utenti che non vogliono spendere cifre elevate. 🔗 Leggi su Billipop.com

