Apple ha annunciato il lancio di due nuovi prodotti, l’iPhone 17e e il MacBook Neo, destinati a essere più accessibili rispetto alle precedenti versioni. La società ha deciso di ampliare la propria offerta, puntando su modelli che si rivolgono a un pubblico più ampio. La presentazione è avvenuta recentemente, con dettagli sui prezzi e le caratteristiche tecniche di entrambi i dispositivi.

Da sempre i prodotti Apple sono tra i più costosi sul mercato. Nel 2007, interrogato sul perché non producesse computer più economici, Steve Jobs spiegò: «Non possiamo mettere in commercio della spazzatura», sottolineando l’importanza della qualità e dell’assenza di compromessi. Negli ultimi anni, però, l’azienda ha iniziato a proporre versioni più accessibili dei suoi dispositivi di punta. L’esempio più noto è l’iPhone SE del 2016, mentre recentemente sono stati ridotti i prezzi di Mac Mini e MacBook Air. La strategia si consolida oggi con due nuovi prodotti: iPhone 17e e MacBook Neo. L’iPhone 17e succede all’iPhone 16e ed è pensato come alternativa più accessibile agli utenti che non vogliono spendere cifre elevate. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Apple punta su prodotti più economici: iPhone 17e e MacBook Neo

Articoli correlati

Apple MacBook Neo e iPhone 17e, prezzo economico per i primi portatili di fascia bassaApple vuole rendere i propri prodotti più accessibili senza rinunciare all’identità tecnologica e stilistica del brand.

Apple 2026: iPhone 17e, iPad potenziati e laptop economici all’orizzonte. Focus su AI e nuovi chip.Ecco l'articolo, strutturato secondo le tue precise indicazioni e rispettando scrupolosamente le regole fornite.

Why Apple's New Strategy Has Everyone Talking

Tutto quello che riguarda Apple punta su prodotti più economici...

Temi più discussi: MacBook Neo e i video virali su TikTok, cosa sta facendo Apple; MacBook Neo è il primo portatile Apple sotto i 700€: caratteristiche e prezzo; MacBook Neo: Apple sfida Windows con il laptop più economico di sempre; MacBook Neo e le altre novità fresche d'annuncio di Apple sono pre-ordinabili su Amazon.

Il MacBook Neo non sarà l'unico Neo di Apple: in arrivo una nuova linea di prodotti?Apple potrebbe lanciare un Mac Neo desktop con chip A18 Pro e connettività essenziale, pensato per casa e ufficio. Al momento è solo un'ipotesi. tech.everyeye.it

Nuove informazioni su SSD e batteria del nuovo MacBook NeoScopriamo insieme quelle che sono le prestazioni dell'SSD del nuovo MacBook Neo e alcune informazioni sulla batteria ... tuttotech.net

ASUS ammette che il MacBook Neo è uno shock per l’industria dei PC - facebook.com facebook

MacBook Neo, primo sguardo all'interno: tanta batteria, trackpad interessante x.com