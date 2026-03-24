Nell’ambito di un’indagine della Procura europea, tutte le richieste di arresto sono state respinte dal giudice per quattro persone coinvolte in un’inchiesta sui presunti episodi di corruzione relativi a appalti informatici finanziati con fondi Ue e Pnrr. Sono state invece disposte quattro misure interdittive della durata di un anno. Non sono stati eseguiti arresti durante le operazioni.

Nessun arresto e solo quattro misure interdittive per un anno nell’ambito dell’inchiesta della Procura europea su presunti episodi di corruzione legati agli appalti informatici finanziati con fondi Ue e Pnrr. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Claudia Rosini, ha rigettato quasi in toto la richiesta dei sedici misure cautelari del 24 febbraio scorso, accogliendo solo in parte le richieste avanzate dai magistrati dell’Eppo. Il provvedimento – emesso la settimana scorsa – ha riguardato quattro dei sedici indagati: per Antonio Fedullo e Cosma Nappa è stato disposto il divieto di esercitare l’attività professionale, mentre per Luigi Cembalo e Enrico Cafaro è scattata la sospensione da incarichi legati alla gestione di fondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Appalti informatici e fondi Ue, respinte tutte le richieste di arresti: il gip dispone quattro misure interdittive

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