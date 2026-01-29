Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di revocare tutte le misure interdittive contro Liberty Lines. La decisione arriva dopo l’inchiesta della Procura di Trapani, che aveva chiesto di mantenere alcune restrizioni. Ora, le figure più importanti della società di navigazione tornano a svolgere normalmente le loro attività. La rimozione delle restrizioni chiude di fatto il procedimento giudiziario contro l’azienda.

Inchiesta Liberty Lines, il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato anche le ultime misure interdittive richieste dalla Procura di Trapani, completando così la rimozione di ogni restrizione nei confronti delle figure apicali della società di navigazione. Tutti i direttori, tra i quali il milazzese Nunzio Formica sono stati dunque reintegrati nel loro ruolo. Il provvedimento di ieri, che accoglie i ricorsi presentati dal collegio difensivo degli indagati segue le recenti decisioni dell’autorità giudiziaria che hanno definitivamente rimosso ogni misura cautelare nei confronti della Compagnia e dei suoi vertici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Liberty Lines, il tribunale del Riesame di Palermo revoca tutte le misure interdittive

Approfondimenti su Liberty Lines

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Liberty Lines

Argomenti discussi: Liberty Lines, il Tribunale del Riesame dispone il reintegro in azienda di tutti i dirigenti; Liberty Lines, il Tribunale del Riesame revoca le ultime misure: reintegrati tutti i Direttori della Compagnia; Reintegrati dal Tribunale del Riesame i vertici di Liberty Lines; Liberty Lines: il Tribunale del Riesame dispone il reintegro di tutte le figure apicali.

Liberty Lines, il tribunale del Riesame di Palermo revoca tutte le misure interdittiveInchiesta Liberty Lines, il Tribunale del Riesame di Palermo ha revocato anche le ultime misure interdittive richieste dalla Procura di Trapani, completando ... gazzettadelsud.it

Liberty Lines: il Tribunale del Riesame dispone il reintegro di tutte le figure apicaliIn una nota la Liberty Lines comunica che, in data 28 gennaio il Tribunale del Riesame di Palermo si è pronunciato sui residui ricorsi presentati dal collegio difensivo, disponendo l’immediato reinteg ... itacanotizie.it

Liberty Lines, reintegrati tutti i direttori: revocate le ultime misure interdittive #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook