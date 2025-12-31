Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita l' autopsia svela perché sono morte | nessun veleno per topi il cibo che si è rivelato fatale

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono decedute a Campobasso in circostanze ancora da chiarire. Le autorità hanno avviato le indagini in collaborazione con la Procura, analizzando le cause del decesso. L'autopsia ha escluso la presenza di veleno per topi, concentrandosi invece sul cibo consumato. Le operazioni investigative sono iniziate mercoledì 31 dicembre per stabilire con certezza le cause della tragedia.

