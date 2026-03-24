Durante una discussione nel corso del Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia e Dario Cassini si sono affrontati in modo acceso, coinvolgendo anche un testimone che ha fornito una testimonianza che ha modificato la dinamica del confronto. La lite è iniziata con una discussione su una sedia e si è poi spostata su accuse riguardanti l'uso di medicine e minacce verbali.

Scontro infuocato tra Antonella Elia e Dario Cassini: dalla lite per una sedia alle accuse sulle medicine, fino all'intervento di un testimone che ribalta tutto. Dopo i recenti scontri con Adriana Volpe nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia sembra aver trovato una nuova nemesi all'interno della casa: si tratta di Dario Cassini. Il loro confronto, che potrebbe esplodere definitivamente durante la terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi, promette nuove scintille. La lite per la sedia accende la casa del GF Vip 8 Le tensioni risalirebbero già alla puntata precedente, quando il comico napoletano avrebbe tolto la sedia ad Antonella proprio mentre stava per sedersi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonella Elia contro Dario Cassini al GFVip 8: accuse sulle medicine e minacce pesanti

Articoli correlati

Scoppia la guerra al Gf Vip: Antonella Elia e Dario Cassini ai ferri cortiLite esplosiva tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip: sedia contesa, accuse di medicine nascoste e un testimone che ribalta tutto.

Gf Vip, scatta il bacio tra Antonella Elia e Dario Cassini | VIDEOAntonella Elia e Dario Cassini si sono dati un appassionato bacio all'interno della Casa del Gf Vip: il video è già virale E bacio fu.

Contenuti e approfondimenti su Antonella Elia

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Dario Cassini fuori controllo: frase choc contro Antonella Elia e il web insorge. Rischio squalifica; Posso abusare di te?, la domanda shock di Dario Cassini ad Antonella Elia al GF Vip; Grande Fratello VIP: La rivalità infinita tra Antonella Elia e Adriana Volpe Video; GF VIP, scatta il primo bacio (improvviso) fra due concorrenti.

Antonella Elia contro Dario Cassini al GFVip 8: accuse sulle medicine e minacce pesantiScontro infuocato tra Antonella Elia e Dario Cassini: dalla lite per una sedia alle accuse sulle medicine, fino all'intervento di un testimone che ribalta tutto. movieplayer.it

Gf Vip, cosa ha detto Dario Cassini contro Antonella Elia? Il medicina-gate e la solitudineNon esiste casa del Grande Fratello Vip senza una buona dose di dramma. Tutto era stato apparecchiato, durante la diretta della scorsa puntata, per farci intendere che scontro della stagione sarebbe s ... tag24.it

Rubare medicinali importanti è una cosa grave. Uno che si giustifica senza prove non è credibile. ” La tensione nella Casa si è spostata: dopo aver chiarito con Adriana Volpe e lasciato alle spalle vecchie ruggini, Antonella Elia si è ritrovata in rotta di collisione - facebook.com facebook