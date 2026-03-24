Lite esplosiva tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip: sedia contesa, accuse di medicine nascoste e un testimone che ribalta tutto. Cosa è successo davvero? È bastata una sedia per far deflagrare uno degli scontri più accesi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia e Dario Cassini sono ormai ai ferri corti, e quello che sembrava un banale diverbio si è trasformato in un caso che tiene incollati migliaia di telespettatori. La sedia della discordia: com’è iniziato tutto. Durante la diretta di venerdì, Dario Cassini avrebbe tolto la sedia ad Antonella Elia proprio mentre lei stava per sedersi. Il motivo? La scaramanzia: il comico sostiene di voler usare sempre la stessa sedia durante le puntate in diretta, per una sua personale credenza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Scoppia la guerra al Gf Vip: Antonella Elia e Dario Cassini ai ferri corti

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