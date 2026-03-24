Antimafia sociale | finanziati quattro progetti di Comuni pugliesi Cassano delle Murge Galatone Matino e Ugento

La Regione Puglia ha annunciato il finanziamento di quattro progetti di antimafia sociale presentati da Comuni della regione, tra cui Cassano delle Murge, Galatone, Matino e Ugento. La misura, definita sperimentale, riguarda iniziative rivolte a contrastare fenomeni criminali e rafforzare la coesione sociale nei territori interessati. La comunicazione è stata diffusa in forma ufficiale dalla Regione stessa.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Attraverso una misura sperimentale del valore di 130 mila euro, Regione Puglia ha finanziato quattro progetti nei Comuni di Galatone, Cassano delle Murge, Ugento e Matino per far rivivere, attraverso i giovani, spazi pubblici sottoutilizzati in aree ad alta presenza criminale e vulnerabilità sociale. La misura, gestita con risorse di bilancio autonomo dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, ha adottato un approccio di agopuntura urbana, una pratica urbanistica che punta al miglioramento della qualità della vita delle comunità attraverso interventi mirati in aree precise della città, caratterizzate da problematiche specifiche. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Antimafia sociale: finanziati quattro progetti di Comuni pugliesi Cassano delle Murge, Galatone, Matino e Ugento Articoli correlati Cassano delle murge: "Curiosando in piazza" celebra San ValentinoAvrà luogo sabato 14 febbraio dalle ore 10:00, l’evento “San Valentino all'Arco dell'Amore”. Cassano delle Murge, accusa: anziana truffata, un arresto CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella giornata del 2 marzo 2026, i militari dell'Arma hanno tratto in arresto un 35enne, residente...