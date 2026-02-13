Cassano delle murge | Curiosando in piazza celebra San Valentino

A Cassano delle Murge, l’associazione “Primule Rosse” organizza “Curiosando in Piazza” per festeggiare San Valentino. La manifestazione si svolgerà sabato 14 febbraio a partire dalle 10:00 in piazza, con un mercatino dedicato all’artigianato e all’amore. L’evento porta in strada molte bancarelle e attività pensate per coinvolgere le coppie e le famiglie della zona.

Avrà luogo sabato 14 febbraio dalle ore 10:00, l’evento “San Valentino all'Arco dell'Amore”. La celebrazione della festa degli innamorati sarà il tema centrale del mercatino dell’artigianato “Curiosando in Piazza”, organizzato dall'associazione di promozione sociale “Primule Rosse” in collaborazione con il Comune di Cassano delle Murge.Per l'occasione, lo scorcio suggestivo del centro storico dedicato all'amore – che, purtroppo, è stato spesso oggetto di atti vandalici – sarà riqualificato e valorizzato grazie all'impegno delle artigiane locali. L'obiettivo è restituire splendore a un angolo del paese ancora poco conosciuto: decorazioni a tema trasformeranno l'Arco dell'Amore, situato a breve distanza da Via Roma, in una vera e propria gemma dedicata al romanticismo.🔗 Leggi su Baritoday.it

