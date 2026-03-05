Cassano delle Murge accusa | anziana truffata un arresto Carabinieri

Il 2 marzo 2026, i carabinieri di Cassano delle Murge hanno arrestato un uomo accusato di aver truffato un'anziana. L'indagine è stata avviata dopo una segnalazione e ha portato all'arresto dell'uomo coinvolto. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria. L’operazione si è conclusa con il trasferimento dell’arrestato in carcere.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella giornata del 2 marzo 2026, i militari dell'Arma hanno tratto in arresto un 35enne, residente in un comune della provincia di Napoli, ritenuto responsabile (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) di una truffa perpetrata ai danni di una donna anziana nel comune di Cassano delle Murge. La truffa, messa in atto lo scorso 30 dicembre con il modus operandi del cosiddetto "finto incidente stradale". In particolare, la vittima veniva contattata telefonicamente da un interlocutore che la informava di un grave incidente stradale alla nipote, responsabile del sinistro e, per tale motivo, sottoposta a fermo da parte delle Forze dell'Ordine.