Antenna per la telefonia Scarlino ribadisce il ’no’

SCARLINO Il procedimento per realizzare un’antenna nel territorio di Scarlino riaccende il dibattito su tema molto sentito dai piccoli comuni toscani: fino a dove può spingersi lo sviluppo tecnologico senza compromettere l’identità visiva e paesaggistica dei borghi? La questione dell’antenna è finita al centro di un riesame nell’ambito della conferenza dei servizi, che si è tenuta al seguito della sentenza del TAR e del rigetto della cautelare in appello da parte del Consiglio di Stato. In quella sede l’amministrazione comunale scarlinese ha espresso parere contrario, spiegando come questo intervento possa incidere pesantemente sulle visuali dalla collina verso il mare e verso i boschi dell’entroterra e quindi avrebbe una ricaduta diretta sulla percezione del territorio da parte dei residenti e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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