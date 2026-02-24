Desio nuova antenna per la telefonia in centro

Iliad ha presentato una richiesta per installare una nuova antenna in via Garibaldi, perché ha bisogno di migliorare la copertura nella zona centrale di Desio. La decisione deriva dalla necessità di garantire un segnale più stabile ai clienti che spesso segnalano interruzioni nelle chiamate e problemi di rete. L’amministrazione comunale ha avviato il procedimento per valutare il progetto, che prevede l’installazione di un impianto compatto e discreto. La decisione finale è ancora da prendere.

© Ilgiorno.it - Desio, nuova antenna per la telefonia in centro

Il tema delle antenne torna a occupare la scena. Questa volta il punto interessato è via Garibaldi, la via centrale della città: Iliad ha presentato una nuova richiesta per installare un impianto di telefonia mobile. La comunicazione è arrivata attraverso il Suap (lo Sportello unico per le attività produttive), che nei giorni scorsi ha pubblicato l’avviso: serve a rendere noto ai cittadini che l’iter è iniziato e che tutta la documentazione è liberamente consultabile. L’ Arpa (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ha già dato parere favorevole. Nulla di sorprendente, almeno in teoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Una nuova antenna per la telefonia mobile autorizzata a CarpiIl Comune di Carpi ha dato il via libera all’installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile in piazzale don Venturelli, vicino alla ferrovia. Antenna di telefonia a Putignano, i residenti: "Questione ancora in sospeso, chiediamo risposte immediate"A Putignano, i residenti continuano a chiedere chiarimenti sull’installazione di un’antenna di telefonia, situata vicino alle abitazioni e al parco.