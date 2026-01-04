Antenna di telefonia a Putignano i residenti | Questione ancora in sospeso chiediamo risposte immediate

A Putignano, i residenti continuano a chiedere chiarimenti sull’installazione di un’antenna di telefonia, situata vicino alle abitazioni e al parco. La problematica rimane irrisolta da mesi, e gli abitanti del quartiere chiedono risposte tempestive. La questione, ormai in sospeso, evidenzia l’esigenza di un intervento rapido e trasparente da parte delle autorità competenti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.