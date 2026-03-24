Annunciazione del Signore – Messa della vigilia | significato letture e storia della solennità

La Annunciazione del Signore celebra il mistero dell’ Incarnazione: l’ angelo Gabriele visita Maria a Nazaret e, al suo fiat, il Verbo si fa carne. Nella tradizione latina la celebrazione può iniziare la sera precedente: la Messa della vigilia (la sera del 24 marzo) anticipa la gioia della solennità, inserita nel cuore della Quaresima come luce che orienta alla Pasqua. La liturgia della vigilia utilizza i testi propri della solennità: si canta il Gloria e si professa il Credo. Le letture mettono in risalto l’unità del disegno di salvezza: Isaia 7,10-14 («Emanuele»), il Salmo 39 (40) («Ecco, io vengo per fare la tua volontà»), Ebrei 10,4-10 (l’obbedienza del Figlio) e il Vangelo di Luca 1,26-38 (l’annuncio a Maria). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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