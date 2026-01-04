A Mottola la Solennità dell’Epifania del Signore nel segno del Divino Infante

A Mottola, in occasione della Solennità dell’Epifania del Signore, si rinnova la tradizionale processione del Divino Infante, promossa dalla Confraternita del Carmine. L’evento vede la partecipazione dei giovani del Sodalizio e dei bambini dell’ACR delle parrocchie Assunta, Immacolata e Carmine, offrendo un momento di fede e comunità nel rispetto delle tradizioni locali.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Solennità dell'Epifania del Signore, ritorna a Mottola la processione del Divino Infante, organizzata dalla Confraternita del Carmine e animata dai giovani simpatizzanti del Sodalizio, insieme ai bambini dell'ACR delle Parrocchie Assunta, Immacolata e Carmine. Alle ore 10:00 l'immagine del Divino Infante verrà traslata dalla Chiesa del Carmine alla Chiesa Madre, dove alle 10:30 ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica. Al termine la processione per le vie del centro storico, alla quale interverrà anche l'Associazione Musicale "U Fiskarul" Bassa Musica di Palagiano.

