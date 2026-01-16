Svelato il manifesto della 24 a edizione del Florence Korea Film Fest

È stato svelato il manifesto della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, che si svolgerà a Firenze dal 19 al 28 marzo presso il cinema La Compagnia. L’immagine riflette temi di spazio, immaginazione e visioni contemporanee, rappresentando l’essenza della rassegna dedicata al cinema coreano. Un’occasione per apprezzare le produzioni recenti e approfondire la cultura cinematografica della Corea del Sud.

Firenze, 16 gennaio – Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24a edizione del Florence Korea Film Fest, in programma a Firenze dal 19 al 28 marzo al cinema La Compagnia di Firenze. Un’immagine pop-surreale che racconta, con immediatezza, l’anima del cinema coreano contemporaneo. Al centro della locandina, svelata oggi sui social, una figura femminile che indossa un casco da astronauta trasparente che, invece di contenere ossigeno, racchiude un’esplosione di fiori:dalle orchidee agli ibischi fino alle margherite – trasformando lo spazio in un ecosistema vitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svelato il manifesto della 24/a edizione del Florence Korea Film Fest Leggi anche: Cinema, dal 19 al 28 marzo torna il Florence Korea Film Fest Leggi anche: Trailers Film Fest, presentata la XXIII edizione della manifestazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cresce l'attesa per la Fiera di Sant’Orso, Bertschy: “Edizione dai grandi numeri”. Bus con Ivrea potenziati e sconti a Pila. La 24ª edizione del Florence Korea Film Fest svela il suo manifesto - Il Florence Korea Film Fest è in programma a Firenze dal 19 al 28 marzo al cinema La Compagnia di Firenze con un nuovo tema ... hotcorn.com

Svelato il nuovo manifesto, firmato da Mirka Andolfo, che riscrive una leggenda trapanese in chiave contemporanea - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.