Torino Film Festival 2026 annunciate le date e la retrospettiva che omaggia Marilyn Monroe in 24 titoli
Il Torino Film Festival 2026 si terrà dal 24 novembre al 2 dicembre, con la serata inaugurale al Teatro Regio. La manifestazione proporrà una retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe, includendo 24 titoli. L’evento rappresenta un momento importante per appassionati e professionisti del cinema, offrendo un’occasione di approfondimento e di incontro nel cuore di Torino.
Il countdown per il 44° Torino Film Festival (TFF) è ufficialmente iniziato. La rassegna cinematografica tornerà ad animare il capoluogo piemontese dal 24 novembre al 2 dicembre 2026, confermando come sede della serata inaugurale l'elegante cornice del Teatro Regio. Mentre la macchina.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino Film Festival 2026: Marilyn Monroe protagonista del 44° TFF con una retrospettiva speciale
Bellezza, fragilità, leggenda: Marilyn Monroe è l'immagine guida del Torino Film Festival 2026
Torino Film Festival, ufficiali le date dell'edizione 2026Il 44° TFF si svolgerà a Torino dal 24 novembre al 2 dicembre 2026 ed è stata confermata l’inaugurazione nella splendida ed elegante cornice del Teatro Regio. torinoggi.it
Locarno Heritage: i classici del cinema restaurati arrivano a TorinoIl Locarno Film Festival non si limita a celebrare il cinema contemporaneo, ma si fa custode di un patrimonio storico prezioso. Con il progetto Locarno Heritage, il festival ha intrapreso una missione ... msn.com
