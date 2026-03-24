Anno giudiziario dei Tribunali ecclesiastici giovedì 26 nel Duomo di Napoli la cerimonia d’inaugurazione

Giovedì 26 marzo alle 10 si svolgerà nella Basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli la cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario dei Tribunali ecclesiastici. Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti dei Tribunali Metropolitano Napoletano e di Appello, così come del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo. La cerimonia segna l’inizio delle attività giudiziarie per l’anno in corso.

Giovedì 26 marzo, alle ore 10, nella Basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’ Anno Giudiziario del Tribunale Metropolitano Napoletano e di Appello e del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Don Mimmo Battaglia, moderatore di entrambe le istituzioni. L’evento inizierà con la preghiera e il saluto del Cardinale, seguito dalle relazioni di Mons. Antonio Foderaro e di P. Luigi Ortaglio ofm, vicari giudiziali dei rispettivi tribunali, che illustreranno l’attività svolta nell’ultimo anno. La prolusione conclusiva sarà affidata a S.E. Mons. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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