Inaugurato l' anno giudiziario dei tribunali ecclesiastici calabri | cause in aumento nel 2025

Questa settimana si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario nei tribunali ecclesiastici di Reggio Calabria. Nell’aula magna del seminario Pio XI, i giudici e i rappresentanti delle diocesi si sono riuniti per la cerimonia di apertura. Entrambi i tribunali, il Teic e il Teica, hanno annunciato un aumento delle cause in arrivo nel 2025, segno di una crescente attività nelle questioni ecclesiastiche.

