Inaugurato l' anno giudiziario dei tribunali ecclesiastici calabri | cause in aumento nel 2025

Questa settimana si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario nei tribunali ecclesiastici di Reggio Calabria. Nell’aula magna del seminario Pio XI, i giudici e i rappresentanti delle diocesi si sono riuniti per la cerimonia di apertura. Entrambi i tribunali, il Teic e il Teica, hanno annunciato un aumento delle cause in arrivo nel 2025, segno di una crescente attività nelle questioni ecclesiastiche.

Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Etneo

Questa mattina ad Acireale si è tenuta l'apertura ufficiale del nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo.

In aumento i morti sul lavoro e i reati ambientali: il bilancio dell'anno giudiziario a Monza

L'anno giudiziario a Monza evidenzia un incremento dei reati, tra cui morti sul lavoro e reati ambientali, insieme a diverse forme di criminalità.

