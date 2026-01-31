Inaugurato l' anno giudiziario dei tribunali ecclesiastici calabri | cause in aumento nel 2025
Questa settimana si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario nei tribunali ecclesiastici di Reggio Calabria. Nell’aula magna del seminario Pio XI, i giudici e i rappresentanti delle diocesi si sono riuniti per la cerimonia di apertura. Entrambi i tribunali, il Teic e il Teica, hanno annunciato un aumento delle cause in arrivo nel 2025, segno di una crescente attività nelle questioni ecclesiastiche.
L’aula magna del seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria ha ospitato ieri pomeriggio la solenne inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro (Teic) e del Tribunale ecclesiastico interdiocesano di appello (Teica).L’evento ha posto al centro della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Reggio Calabria
Ad Acireale inaugurato il nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Etneo
Questa mattina ad Acireale si è tenuta l’apertura ufficiale del nuovo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo.
In aumento i morti sul lavoro e i reati ambientali: il bilancio dell’anno giudiziario a Monza
L’anno giudiziario a Monza evidenzia un incremento dei reati, tra cui morti sul lavoro e reati ambientali, insieme a diverse forme di criminalità.
Ultime notizie su Reggio Calabria
Argomenti discussi: Cassazione, inaugurato l'Anno giudiziario; Cassazione, inaugurato l'Anno giudiziario; Video: Cassazione, inaugurato l'Anno giudiziario; Cassazione, inaugurato l'Anno giudiziario.
Inaugurato l’anno giudiziario: focus sulla Riforma. Allarme criminalità minorileLECCE - Quest'anno non poteva che essere incentrata sulla riforma della giustizia la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. trnews.it
Venezia, inaugurato l'Anno GiudiziarioCarceri, personale, tribunale della Pedemontana: le note dolenti della giustizia veneta. Alla cerimonia presente il sottosegretario Ostellari ... rainews.it
Inaugurato l'anno giudiziario 2026. Nella relazione emerge come al centro dei conflitti ci sia il nucleo familiare - facebook.com facebook
INAUGURATO ANNO ACCADEMICO 2025-2026 DELL’ISTITUTO DEL DESIGN E DEL CORSO DI STUDI IN MEDIAZIONE LINGUISTICA DELLA SSML NELSON MANDELA: REPORT E FOTO x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.