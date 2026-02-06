Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell anno giudiziario 2026 – Il video

Questa mattina a Roma, il presidente Mattarella ha preso parte alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2026. Durante il suo discorso, ha ricordato che il Parlamento rappresenta la casa della Repubblica Italiana e della democrazia democratica basata sulla Costituzione antifascista. Ha ribadito che fascisti e nazisti non sono benvenuti, sottolineando l’importanza di mantenere salda il rispetto delle regole e dei valori fondamentali della nostra storia.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 “Il Parlamento, è la casa la casa della Repubblica Italiana, della democrazia fondata sulla Costituzione antifascista, e i fascisti e i nazisti non sono benvenuti. E’ molto semplice, e noi in modo pacifico oggi abbiamo difeso la costituzione della Repubblica” lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social, dopo le proteste di oggi a Montecitorio. Social Fratoianni Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Milano si tiene l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Ieri sera a Roma è stato un grande successo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 organizzata da Realtà Forense.

