209° anniversario della Polizia Penitenziaria Nordio a Napoli

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è recato a Napoli, dove in Piazza del Plebiscito si è svolta la cerimonia per il 209° anniversario della Polizia Penitenziaria. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del corpo di polizia penitenziaria, che hanno partecipato alle celebrazioni ufficiali. La giornata ha visto la presenza di autorità e operatori del settore in un contesto di commemorazione ufficiale.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriva in Piazza del Plebiscito a Napoli in occasione della celebrazione del 209° Annuale della Polizia Penitenziaria. Ad accompagnarlo il Prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Referendum, Conte: "Riforma voluta anche da opposizione? Certo, ma non questa porcheria" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, Nordio a Napoli Articoli correlati Leggi anche: Polizia penitenziaria: a Napoli con il ministro Nordio le celebrazioni per i 209 anni del Corpo Leggi anche: Città della legalità a Napoli, la Polizia penitenziaria incontra i cittadini 209esimo anniversario della Penitenziaria, Nordio: Conosco bene condizioni lavoro Aggiornamenti e notizie su Polizia Penitenziaria Temi più discussi: Dispositivo temporaneo di circolazione in piazza del Plebiscito e strade limitrofe per il 209°Anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria; Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione del 209° anniversario; Napoli: 209° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria; Mattarella riceve rappresentanza Polizia Penitenziaria nel 209esimo anniversario dalla fondazione. 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, Nordio a Napoli(LaPresse) Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arriva in Piazza del Plebiscito a Napoli in occasione della celebrazione del 209° Annuale ... stream24.ilsole24ore.com Festa della polizia penitenziaria, Nordio e Delmastro a NapoliIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in occasione del 209° anniversario di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria, ha partecipato nella casa circondariale di Napoli Poggioreale ... ansa.it INIZIATIVE POLIZIA PENITENZIARIA 209° ANNIVERSARIO A NAPOLI - facebook.com facebook "Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti". Sergio Mattarella ha ricevuto una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria, in x.com