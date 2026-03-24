E’ stata una delle voci e dei volti della campagna referendaria a sostegno del sì alla riforma della giustizia. Ci ha messo passione, convinzione e tanto coraggio, perché uscire fuori dal coro e non allinearsi a chi finora ha sempre comandato e continuerà a farlo dopo l’esito delle urne, è stata una scelta davvero audace. Annalisa Imparato, pm presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere l’ha fatta. E ieri, chiuse le urne e appreso il risultato definitivo del voto, è stata il bersaglio di cori di scherno e irridenti dei suo colleghi dell’Anm napoletani. Uno spettacolo poco edificante per del magistrati che rappresentano la legge, molto distante da quello che ci si aspetterebbe di vedere da giudici terzi che devono mantenere morigeratezza dentro e fuori le aule dei tribunali in virtù del loro ruolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Imparato: “Occasione persa, peccato. L’Anm si è comportata come un partito politico”

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