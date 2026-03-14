Annalisa Imparato, pm nota per il suo sostegno al referendum, è stata al centro di attenzione mediatica per il suo ruolo pubblico. La procura di cui fa parte ha proposto un incarico con uno stipendio di 2.300 euro mensili, ma il CSM ha bloccato la nomina. La sua immagine è stata spesso associata alle campagne di comunicazione a favore del Sì, attirando l’interesse di diversi mezzi di informazione.

È diventata uno dei volti più in vista del fronte del Sì al referendum, oggetto di ritratti trionfali sui giornali di destra: “Quella magistrata del Sì che manda in tilt il No”. Annalisa Imparato, 41enne sostituta procuratrice a Santa Maria Capua Vetere, in questi giorni fa il giro dei talk show accusando i suoi colleghi di opporsi alla riforma Nordio per puro spirito di casta: “Il caso Palamara ci ha svelato un sistema che con il sorteggio verrebbe meno. Per questo i sostenitori del No non lo vogliono”, ha arringato mercoledì a Porta a porta, in un intervento rilanciato con enfasi sui social di Forza Italia e del comitato di governo “Sì Riforma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annalisa Imparato, la pm volto del Sì che la destra voleva “stipendiare”: l’incarico da 2.300 euro al mese bloccato dal Csm

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Temi più discussi: La pm testimonial per il sì e quella consulenza in Senato da 2mila euro al mese bloccata dal Csm; Quella magistrata del Sì che manda in tilt in No. La Imparato ora decolla; Le toghe rosse in fuga: Albano diserta il duello tv; Il pm Cascini boomerang per il No, tra gaffe e frasi choc.

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Il Referendum sulla Giustizia e la creazione di una casta: la bomba in diretta tv Rai e l’approvazione di Pina Picierno (PD)Annalisa Imparato, PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere e membro del Comitato Sì Riforma, intervenuta a Porta a Porta su Rai 1, ha spiegato come funziona il sistema delle correnti che ha modif ... strettoweb.com

Comitato Sì Riforma. . Annalisa Imparato, PM della Procura di Santa Maria Capua Vetere e membro del Comitato Sì Riforma, intervenuta a Porta a Porta su Rai 1, ha ricordato il caso Palamara e il fatto che nessuno degli altri magistrati coinvolti ha pagato. Prop - facebook.com facebook

#Radioanchio #StefanoMensurati #13marzo @Radio1Rai H7.30 #numero1522,centri antiviolenza,case rifugio, #braccialettoelettronico.Riflessioni.Andrea Calice Procura Tivoli,Mariangela Zanni,Luigi Palmieri H8.30 #referendum:Annalisa Imparato @Si_Rifor x.com