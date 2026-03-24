A 17 anni, Anna Trocker si piazza al nono posto nello slalom speciale delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo aver concluso la prima manche al quindicesimo posto, nella seconda ha ottenuto il miglior tempo assoluto, quasi due decimi più veloce rispetto a una delle avversarie più esperte. La gara si è svolta sulla pista delle Finali, in un contesto di alta competizione internazionale.

Anna Trocker chiude al nono posto lo slalom speciale femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurrina, in gara in quanto campionessa del mondo junior della specialità, dopo il quindicesimo posto della prima run, scala sei posizioni nella seconda. Come se non bastasse, l’azzurrina fa anche segnare il miglior tempo nella seconda manche, pur essendo partita col pettorale numero 9, seppur in coabitazione con l’austriaca Katharina Truppe. A 3 centesimi la svedese Cornelia Oehlund, terza, ad un decimo la francese Caitlin McFarlaine, quarta, a 12 centesimi la teutonica Emma Aicher, quinta. Solo sesto posto parziale... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker nona a 17 anni! Miglior tempo assoluto nella seconda manche, quasi 2 decimi a Shiffrin!

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