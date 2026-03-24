Shiffrin trionfa e fa 110 ma brilla Trocker | nona con il miglior tempo nella seconda manche

L'atleta statunitense ha vinto la sua nona Coppa di slalom, totalizzando 110 punti. Durante la competizione, un'atleta italiana si è distinta con il miglior tempo nella seconda manche, entrando per la prima volta tra le prime dieci nella classifica di Coppa del Mondo. La gara si è conclusa con queste due protagoniste, evidenziando un risultato inaspettato e un risultato storico per l'azzurra.

La statunitense conquista la nona Coppa di slalom, ma la grande sorpresa è l’azzurra Anna Trocker, protagonista con il miglior parziale nella seconda manche e la prima top 10 in Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin conquista la vittoria numero 110 in carriera e mette al sicuro la nona Coppa di specialità nello slalom, dominando la gara di Hafjell, in Norvegia, con il tempo complessivo di 2’07"61. La statunitense ha preceduto la svizzera Wendy Holdener, seconda a 1"32, e la tedesca Emma Aicher, terza a 1"36, che resta ancora in corsa per la Coppa generale, con un distacco di 85 punti dalla leader quando manca soltanto il gigante conclusivo della stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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