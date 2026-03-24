A 17 anni, Anna Trocker si distingue in una gara di sci alpino, arrivando nona. Nel frattempo, Mikaela Shiffrin vince l’ultimo slalom stagionale a Hafjell, aumentando notevolmente il vantaggio nella classifica generale di Coppa del Mondo. La gara si è svolta sulla pista norvegese, con l’americana che ha concluso con tempi molto superiori rispetto alle concorrenti.

Mikaela Shiffrin mette le mani sulla Coppa del Mondo generale. L’americana domina l’ultimo slalom della stagione sulla pista di Hafjell, infliggendo distacchi abissali a tutta la concorrenza. Con questa vittoria Shiffrin porta ad 85 punti il vantaggio in classifica sulla tedesca Emma Aicher, oggi terza al traguardo e che ha comunque il merito di tenere ancora aperta la contesa quando manca ancora solo una gara, il gigante di domani. Nel giorno del nono successo stagionale di Shiffrin, però, l’Italia scopre definitivamente il talento cristallino di Anna Trocker. L’altoatesina era presente a queste finali grazie alla vittoria nel Mondiale juniores (ha vinto anche in gigante) e al suo secondo slalom della carriera in Coppa del Mondo riesce a chiudere in una clamorosa nona posizione e con il miglior tempo nella seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker incanta ed è nona a 17 anni! Shiffrin domina lo slalom: Coppa del Mondo ad un passo

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