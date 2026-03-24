CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.30 E 12.30 10:48 L’azzurra chiude decima con un ritardo di +4.04. 10:47 Della Mea è già in ritardo di +1.73 a metà gara. 10:46 Germane chiude con +2.99 ed è ultima. Tocca a Lara Della Mea. 10:45 La lettone Germane accusa un distacco di +1.33 a metà percorso. 10:44 Duerr chiude la sua prova con +2.45 ed è ottava. 10:43 La tedesca Lena Duerr arriva con +1.05 a metà gara. 10:42 L’elvetica perde ancora terreno nella seconda parte ed è sesta a +2.22. 10:42 Camille Rast paga +0.84 a metà gara. 10:41 Shiffrin spinge ad ogni curva e taglia il traguardo con un secondo e dieci sulla svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin nettamente in testa, Coppa del Mondo ad un passo

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