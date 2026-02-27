Mercedesz Henger è diventata mamma | il giorno esatto della nascita della sua prima figlia Aurora

Mercedesz Henger è diventata mamma della prima figlia, Aurora, nata il 25 febbraio 2026. La 34enne, accompagnata dal compagno Alessio Salata, ha dato il benvenuto alla piccola in un giorno che ha portato felicità alla famiglia. La nascita è stata annunciata ufficialmente senza dettagli aggiuntivi sul parto o altri eventi correlati.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: "Anch'io ebbi un dubbio". Gaia Tortora: "Non deve vergognarsi" Sanremo 2026, Naike Rivelli contro Fedez: "Non diventate così". Scoppia la polemica La 34enne, insieme al compagno Alessio Salata, ha dato il benvenuto alla piccola Aurora il 25 febbraio 2026, portando grande gioia in famiglia. Mercedesz Henger ha finalmente dato alla luce la sua prima figlia, Aurora, il 25 febbraio 2026, come annunciato da Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, che ha rivelato la notizia sui social. "Da ieri nonni", ha scritto Caroletti nelle sue Instagram Stories, condividendo la gioia della famiglia per l'arrivo della piccola.

Mercedesz Henger è diventata mamma, è nata la prima figlia con Alessio Salata: “Il giorno più bello della vita”Con un post su Instagram la figlia di Eva Henger, Mercedesz, ha annunciato la nascita della prima figlia con il compagno Alessio.

Mercedesz Henger è diventata mamma: “Aurora sei il nostro tutto”Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Mercedesz Henger ha stretto tra le braccia la sua piccola Aurora.

Mercedesz Henger è diventata mamma: è nata Aurora/ Chi è il papà Alessio Salata: Il nostro giorno più belloMercedesz Henger è diventata mamma per la prima volta: è nata la figlia Aurora, avuta dal fidanzato Aessio Salata ... ilsussidiario.net

Mercedesz Henger è diventata mamma: Aurora sei il nostro tuttoMercedesz Henger ha dato alla luce la sua prima figlia, Aurora: un annuncio carico di emozione, anche per nonna Eva Henger. dilei.it

Fiocco rosa per Mercedesz Henger e Alessio Salata: il 26 febbraio 2026 è nata la piccola Aurora. L’annuncio sui social con un emozionante “Benvenuta al mondo”, tra la gioia dei fan e l’entusiasmo della nonna Eva Henger. #gossip #mercedeszhenger #ev - facebook.com facebook