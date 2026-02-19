Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno sui palchi dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024 e aver preso una pausa per riflettere. La cantante spiega di aver scritto una lettera ai fan, confessando di non aver mai pensato di tornare a esibirsi così presto. La decisione deriva dalla voglia di condividere nuove emozioni e di riscoprire la passione per la musica. L’artista si prepara a salire di nuovo sul palco, un luogo che le manca molto. La prima data del tour è fissata per il prossimo mese.

Dopo un esordio travolgente, la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e una pausa scelta per rimettere a fuoco sé stessa, Angelina Mango è pronta a tornare dove si sente davvero a casa: sul palco. La cantante de La noia, che a inizio marzo aprirà il suo tour nei teatri, ha deciso di riabbracciare i fan nel modo che le riesce meglio: utilizzando le parole per esprimere le sue emozioni. Questa volta, però, a parlare per lei è una lettera pubblicata sui social in cui racconta le emozioni che stanno accompagnando le prove e il ritorno alla musica dal vivo. Angelina Mango, la lettera ai fan prima del tour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Mango, l’emozionante lettera ai fan prima del tour: “Non pensavo sarei tornata”

Angelina Mango in tour: “Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica”Angelina Mango ha deciso di riprendere il suo tour nei teatri italiani dopo aver affrontato momenti difficili.

Leggi anche: Angelina Mango, la pausa è finita: l’annuncio del tour a sorpresa. Lo stop che aveva preoccupato i fan e il recupero: le date dei concerti

Angelina Mango si emoziona sul palco con Olly

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.