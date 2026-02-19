Angelina Mango l’emozionante lettera ai fan prima del tour | Non pensavo sarei tornata
Angelina Mango ha annunciato il suo ritorno sui palchi dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024 e aver preso una pausa per riflettere. La cantante spiega di aver scritto una lettera ai fan, confessando di non aver mai pensato di tornare a esibirsi così presto. La decisione deriva dalla voglia di condividere nuove emozioni e di riscoprire la passione per la musica. L’artista si prepara a salire di nuovo sul palco, un luogo che le manca molto. La prima data del tour è fissata per il prossimo mese.
Dopo un esordio travolgente, la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e una pausa scelta per rimettere a fuoco sé stessa, Angelina Mango è pronta a tornare dove si sente davvero a casa: sul palco. La cantante de La noia, che a inizio marzo aprirà il suo tour nei teatri, ha deciso di riabbracciare i fan nel modo che le riesce meglio: utilizzando le parole per esprimere le sue emozioni. Questa volta, però, a parlare per lei è una lettera pubblicata sui social in cui racconta le emozioni che stanno accompagnando le prove e il ritorno alla musica dal vivo. Angelina Mango, la lettera ai fan prima del tour. 🔗 Leggi su Dilei.it
Angelina Mango in tour: “Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica”Angelina Mango ha deciso di riprendere il suo tour nei teatri italiani dopo aver affrontato momenti difficili.
Leggi anche: Angelina Mango, la pausa è finita: l’annuncio del tour a sorpresa. Lo stop che aveva preoccupato i fan e il recupero: le date dei concerti
Angelina Mango si emoziona sul palco con Olly
Il ritorno di Angelina Mango annunciato con una lettera emozionanteAngelina Mango finalmente è guarita e tornerà a disposizione dei suoi tanti fan che in questo ultimo anno e mezzo, che si è presa di riposo, hanno continuato a sperare di risentirla. La cantautrice si ... ilvicolodellenews.it
Ho pianto quando sono salita sul palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi: Angelina Mango rompe il silenzioLa cantante condivide una lettera emozionante sui social: Non è il successo o lo stress che mi ha fatto ammalare, ma il non ascoltarsi ... ilfattoquotidiano.it
La lettera di Angelina Mango: parole intime prima del tour La giovane cantante ha affidato ai social un messaggio molto personale, scritto dopo essere tornata a provare per il nuovo tour. Non un semplice aggiornamento per i fan, ma un racconto sincero di facebook
Angelina Mango scrive una lettera ai fan prima del tour: "Quello che fa male davvero è non sentirsi liberi". Un racconto intenso sulla sua lunga assenza e sul significato del suo ritorno sul palco. x.com